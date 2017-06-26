Слова Головкина о завершении карьеры назвали рекламным ходом

— Такое в профессиональном боксе происходит довольно часто. Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер-младший — все они заявляли о завершении своих выступлений на ринге, но потом все же боксировали. Мне кажется, это, все-таки, более рекламный ход со стороны Геннадия, который подогревает интерес к поединку с Альваресом. На бои нашего боксера сейчас очень сильный спрос, и ему еще есть, что доказывать, — например, если перейдет в весовую категорию выше. Там у Головкина имеется довольно хорошая перспектива, где, помимо встреч с другими титулованными боксерами, есть возможность и хорошо заработать. Потенциал для этого у Геннадия вполне присутствует, — сказал Демьяненко.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.