Американский эксперт: Такое ощущение, что Головкин уже выиграл у «Канело» и проводит победное турне
Менеджер команды профессионального боксера тяжелого веса Бобби Ганна американский эксперт Джо Мак в беседе с корреспондентом Vesti.kz восхитился самообладанием чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина во время
пресс-тура перед боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Видимо, что-то случилось...
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«За время
Ранее эксперт заявлял, что после неудачной попытки чемпиона мира по версии WBО в той же категории британца Билли Джо Сондерса зацепить Головкина на
По завершении турне Головкин сообщил, что он отправляется в лагерь для начала тренировочного процесс к бою с Альваресом.
Напомним, что их поединок запланирован на 16 сентября в
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