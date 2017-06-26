Американский эксперт: Такое ощущение, что Головкин уже выиграл у «Канело» и проводит победное турне

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«За время пресс-тура Головкина ни разу не застали врасплох. Это сложно сделать, если не можешь определить, что на самом деле в голове у этого боксера. Такое ощущение, что он уже выиграл и проводит победное турне. Волнуется ли он перед “Канело”? Я уверен, что ему также не по себе, как и мексиканцу. Однако если по языку тела у “Канело” ощущается напряжение, то Головкин выглядит непринужденно. Это спокойствие — один из сильнейших козырей в арсенале GGG», — отметил Джо Мак.

Ранее эксперт заявлял, что после неудачной попытки чемпиона мира по версии WBО в той же категории британца Билли Джо Сондерса зацепить Головкина на пресс-конференции в Лондоне, именно казахстанец захватил лидерство в промо-противостоянии с Альваресом. Также в рамках пресс-тура по раскрутке сентябрьского боя боксеры посетили Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

По завершении турне Головкин сообщил, что он отправляется в лагерь для начала тренировочного процесс к бою с Альваресом.