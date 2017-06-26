Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30192409/
26 июня 2017, 13:43 | Бокс | ТАСС

Боксер Кудряшов будет участвовать во Всемирной суперсерии бокса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной суперсерии бокса, которая стартует в сентябре. Об этом на пресс-конференции сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир с призовым фондом 50 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«[Денис] Лебедев там не будет участвовать, там будет участвовать Дима Кудряшов», — сказал Рябинский.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а два финальных поединка пройдут в мае.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

Профсоюз футболистов требует извинений от депутата Лебедева за слова о Жиркове

Боксер Ковалев подал протест на результат боя с Уордом