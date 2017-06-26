Боксер Кудряшов будет участвовать во Всемирной суперсерии бокса

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«[Денис] Лебедев там не будет участвовать, там будет участвовать Дима Кудряшов», — сказал Рябинский.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а два финальных поединка пройдут в мае.