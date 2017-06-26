Боксер Ковалев подал протест на результат боя с Уордом

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«Моя команда, менеджеры и промоутер Кэти Дува уже подали протест, — сказал Ковалев. — Он вряд ли что-то изменит: максимум, что от него можно добиться, это дополнительный реванш, который не прописан в контракте. Уорд условия контракта, который был подписан еще в 2015 году, выполнил: взял реванш. Если только комиссия, пересмотрев спорную остановку боя, решит, что она была неправильной, и были удары ниже пояса».

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса. Впоследствии Дува заявляла о желании подать протест.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.