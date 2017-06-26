Боксер Ковалев подал протест на результат боя с Уордом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев подал протест на результат боя с американцем Андре Уордом. Об этом россиянин сообщил журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Моя команда, менеджеры и промоутер Кэти Дува уже подали протест, — сказал Ковалев. — Он вряд ли
Ковалев уступил Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter