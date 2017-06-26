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26 июня 2017, 13:13 | Бокс | Р-Спорт

Рябинский: Судья боя-реванша Сергея Ковалева «подложил свинью» и самому Уорду

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Судья второго боя между россиянином Сергеем Ковалевым и Андре Уордом подпортил имидж и американскому боксеру, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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© AP 2017

Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей.

«Если бы в России так повел себя рефери, мы бы сделали все, чтобы выгнать его из бокса ко всем чертям, — сказал Рябинский журналистам. — Бывают всякие несправедливые решения, но что два года происходит с Ковалевым, напоминает плохой анекдот. Сергея грабят. Да, Сергей выглядел не очень хорошо, если бы в таком ключе бой продолжался, у Уорда было много шансов на успех. И зачем рефери принял такое странное решение объявить нокаут? Он и Уорду подложил свинью, его весь мир не воспринимает».

«Хотя он действительно хороший боксер. Но этот бой все смазал и для него тоже. Рефери не соответствует занимаемой должности, мягко говоря. Если говорить о том, что это ошибка. А может, это вообще ангажированная история», — продолжил глава промоутерской компании.
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