Рябинский: Судья боя-реванша Сергея Ковалева «подложил свинью» и самому Уорду
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Судья второго боя между россиянином Сергеем Ковалевым и Андре Уордом подпортил имидж и американскому боксеру, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ковалев 17 июня в
«Если бы в России так повел себя рефери, мы бы сделали все, чтобы выгнать его из бокса ко всем чертям, — сказал Рябинский журналистам. — Бывают всякие несправедливые решения, но что два года происходит с Ковалевым, напоминает плохой анекдот. Сергея грабят. Да, Сергей выглядел не очень хорошо, если бы в таком ключе бой продолжался, у Уорда было много шансов на успех. И зачем рефери принял такое странное решение объявить нокаут? Он и Уорду подложил свинью, его весь мир не воспринимает».
«Хотя он действительно хороший боксер. Но этот бой все смазал и для него тоже. Рефери не соответствует занимаемой должности, мягко говоря. Если говорить о том, что это ошибка. А может, это вообще ангажированная история», — продолжил глава промоутерской компании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter