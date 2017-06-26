Боксер Ковалев защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университете
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев на «отлично» защитил магистерскую диссертацию в Уральском федеральном университете, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Видимо, что-то случилось...
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«Соискатель уверенно ответил на все вопросы комиссии, единогласным решением поставлена оценка «отлично», — сказал научный руководитель спортсмена, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.
По данным
Ковалев уступил Уорду в
В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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