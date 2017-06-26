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https://sport.mail.ru/news/boxing/30191665/
26 июня 2017, 13:02 | Бокс | Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя: Бой Головкин — «Канело» требует трилогии

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), Оскар Де Ла Хойя рассказал о том, как проходили переговоры по поводу боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

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«Переговоры не были напряженными, просто все упиралось в детали. Одним камнем преткновения был вес. Мы ждали, чтобы “Канело” спустился в средний дивизион. Потому что для этого боя идеальное время. Головкин находится на своем пике, “Канело” тоже на рекордно высоком уровне. Кто знает, может стоит организовать потом еще один бой. Это тип противостояния, которое требует трилогии. Это то же самое, когда вы думаете о Мохаммеде Али и Джо Фрейзере, или о Марко Антонио Баррере и Эрике Моралесе. Это точно такая же битва», — сказал Де Ла Хойя в интервью iFLV TV.

Напомним, бой Головкин — «Канело» состоится 16 сентября на арене T-Mobile. В этом бою казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Причем мексиканец уже отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

Телеканал HBO будет транслировать бой в США по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это будет третий опыт проведения поединка в подобном формате. Он станет в карьере GGG самым дорогим в рамках PPV.

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