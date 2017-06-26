Менеджер Ломаченко: Будем рады провести бой с Ригондо в 130 фунтах

В команде Ригондо посчитали блефом заявление Климаса и сообщили о готовности чемпиона WBA в категории 122 фунта драться с Ломаченко в первом лёгком весе.



Ломаченко планирует вернуться на ринг в августе, однако соперник на следующий бой пока не подтверждён, несмотря на то что ранее сообщалось о возможности матча-реванша с Орландо Салидо.



«Эгис Климас не выходит на ринг. Эгис Климас не организовывает поединки. Ригондо и его команда знают номер телефона компании Top Rank (промоутеры Ломаченко. — Прим. “Чемпионата”). Если в Tor Rank мне скажут, что Ригондо готов драться, я обсужу этот бой с Ломаченко. У нас есть промоутеры. И если команда Ригондо желает боя в 130 фунтах, то у нас с этим не будет проблем. Если они будут готовы на августовскую дату, мы будем очень рады сразиться с Ригондо», — цитирует Климаса BoxingScene.