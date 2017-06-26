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https://sport.mail.ru/news/boxing/30191636/
26 июня 2017, 13:01 | Бокс | Чемпионат.com

Менеджер Ломаченко: Будем рады провести бой с Ригондо в 130 фунтах

Менеджер чемпиона мира WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко Эгис Климас прокомментировал ответ команды Гильермо Ригондо на его предложение кубинскому боксёру сразиться с украинцем в категории 130 фунтов.

В команде Ригондо посчитали блефом заявление Климаса и сообщили о готовности чемпиона WBA в категории 122 фунта драться с Ломаченко в первом лёгком весе.

Ломаченко планирует вернуться на ринг в августе, однако соперник на следующий бой пока не подтверждён, несмотря на то что ранее сообщалось о возможности матча-реванша с Орландо Салидо.

«Эгис Климас не выходит на ринг. Эгис Климас не организовывает поединки. Ригондо и его команда знают номер телефона компании Top Rank (промоутеры Ломаченко. — Прим. “Чемпионата”). Если в Tor Rank мне скажут, что Ригондо готов драться, я обсужу этот бой с Ломаченко. У нас есть промоутеры. И если команда Ригондо желает боя в 130 фунтах, то у нас с этим не будет проблем. Если они будут готовы на августовскую дату, мы будем очень рады сразиться с Ригондо», — цитирует Климаса BoxingScene.
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