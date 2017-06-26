Российский боксер Поветкин проведет бой с украинцем Руденко в Москве за два титула
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Поединок экс-чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко, который состоится 1 июля в Москве, станет встречей не за один, а за два титула, сообщили на пресс-конференции организаторы вечера бокса.
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Ранее сообщалось, что бой пройдет за титул WBO International. Теперь на кону также будет стоять и пояс WBA International.
Вечер бокса пройдет в Москве в ГЦКЗ «Россия». Россиянин провел предыдущий поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из
WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.
Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 из них — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.
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