Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30191403/
26 июня 2017, 12:46 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Поветкин проведет бой с украинцем Руденко в Москве за два титула

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Поединок экс-чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко, который состоится 1 июля в Москве, станет встречей не за один, а за два титула, сообщили на пресс-конференции организаторы вечера бокса.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>.</em> Поединок <nobr>экс-чемпиона</nobr> мира по версии WBA в <span class=error>супертяжелом</span> весе россиянина Александра <span class=error>Поветкина</span> с украинцем Андреем <span class=error>Руденко</span> который состоится 1 июля в Москве станет встречей не за один а за два титула сообщили на <nobr>пресс-конференции</nobr> организаторы вечера бокса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что бой пройдет за титул WBO International. Теперь на кону также будет стоять и пояс WBA International.

Вечер бокса пройдет в Москве в ГЦКЗ «Россия». Россиянин провел предыдущий поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранила Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.

Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 из них — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Промоутеры российского боксера Александра Поветкина не видят причин для политизации боя против украинца Андрея Руденко. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева