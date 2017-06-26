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https://sport.mail.ru/news/boxing/30191398/
26 июня 2017, 12:45 | Бокс | ТАСС

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Промоутеры российского боксера Александра Поветкина не видят причин для политизации боя против украинца Андрея Руденко. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина.

Бой между россиянином и украинцем состоится 1 июля в Москве на кону будут стоять титулы WBA и WBO. Увеличить
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Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве.

«Это спорт, а не политика, — подчеркнул Рябинский. — Нужно смотреть бокс, а не заниматься ерундой, хочется, чтобы к этому относились как к спорту. “Отмороженные” люди есть с обеих сторон, нам нужно абстрагироваться от всего этого и заниматься спортом. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел в партнерской и дружеской обстановке».

По словам Рябинского интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и аналогичный титул Всемирной боксерской организации (WBO) будут стоять на кону в бою между Поветкиным и Руденко.

«У WBA и WBO есть понимание, на кону в данном бою будут стоять два титула. Есть подвижки и с Международной боксерской федерацией (IBF) и со Всемирным боксерским советом (WBC), но пока я не могу об этом говорить», — сказал Рябинский.

В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.

Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.
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Российский боксер Поветкин проведет бой с украинцем Руденко в Москве за два титула

Российский боксер Поветкин проведет бой с украинцем Руденко в Москве за два титула

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Поединок экс-чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко, который состоится 1 июля в Москве, станет встречей не за один, а за два титула, сообщили на пресс-конференции организаторы вечера бокса.
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26 июня

Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

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