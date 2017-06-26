Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

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Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве.

«Это спорт, а не политика, — подчеркнул Рябинский. — Нужно смотреть бокс, а не заниматься ерундой, хочется, чтобы к этому относились как к спорту. “Отмороженные” люди есть с обеих сторон, нам нужно абстрагироваться от всего этого и заниматься спортом. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел в партнерской и дружеской обстановке».

По словам Рябинского интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и аналогичный титул Всемирной боксерской организации (WBO) будут стоять на кону в бою между Поветкиным и Руденко.

«У WBA и WBO есть понимание, на кону в данном бою будут стоять два титула. Есть подвижки и с Международной боксерской федерацией (IBF) и со Всемирным боксерским советом (WBC), но пока я не могу об этом говорить», — сказал Рябинский.

В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.