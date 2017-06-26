Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Промоутеры российского боксера Александра Поветкина не видят причин для политизации боя против украинца Андрея Руденко. Об этом на
пресс-конференции заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве.
«Это спорт, а не политика, — подчеркнул Рябинский. — Нужно смотреть бокс, а не заниматься ерундой, хочется, чтобы к этому относились как к спорту. “Отмороженные” люди есть с обеих сторон, нам нужно абстрагироваться от всего этого и заниматься спортом. Мне бы хотелось, чтобы бой прошел в партнерской и дружеской обстановке».
По словам Рябинского интернациональный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и аналогичный титул Всемирной боксерской организации (WBO) будут стоять на кону в бою между Поветкиным и Руденко.
«У WBA и WBO есть понимание, на кону в данном бою будут стоять два титула. Есть подвижки и с Международной боксерской федерацией (IBF) и со Всемирным боксерским советом (WBC), но пока я не могу об этом говорить», — сказал Рябинский.
В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter