Стало известно, кто из сборников усилит «Astana Arlans» в финале WSB

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— Для усиления казахстанского боксерского клуба в финале против кубинцев команду пополнят боксеры в весовых категориях до 75 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Это, соответственно, Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев, — скзаал Айтжанов.



Напомним, финал WSB пройдет в Астане 15 июля.