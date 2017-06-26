Стало известно, кто из сборников усилит «Astana Arlans» в финале WSB
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов рассказал Sports.kz, кто усилит «Astana Arlans» в финале WSB против «Cuba Domadores».
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— Для усиления казахстанского боксерского клуба в финале против кубинцев команду пополнят боксеры в весовых категориях до 75 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. Это, соответственно, Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев, — скзаал Айтжанов.
Напомним, финал WSB пройдет в Астане 15 июля.
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