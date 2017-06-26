Боксер Руденко назвал особенным поединок против Поветкина

Бой Поветкин — Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

«Предложение принял с удовольствием, это колоссальный опыт для меня. Александр — очень хороший боец, у него очень много боев за спиной и хорошая школа. Этот поединок будет для меня особым», — сказал Руденко.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.