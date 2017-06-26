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https://sport.mail.ru/news/boxing/30191216/
26 июня 2017, 12:33 | Бокс | ТАСС

Боксер Руденко назвал особенным поединок против Поветкина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинский боксер Андрей Руденко назвал особенным предстоящий поединок против россиянина Александра Поветкина. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Бой Поветкин — Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

«Предложение принял с удовольствием, это колоссальный опыт для меня. Александр — очень хороший боец, у него очень много боев за спиной и хорошая школа. Этот поединок будет для меня особым», — сказал Руденко.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
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Российский боксер Поветкин проведет бой с украинцем Руденко в Москве за два титула

Российский боксер Поветкин проведет бой с украинцем Руденко в Москве за два титула

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Поединок экс-чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Александра Поветкина с украинцем Андреем Руденко, который состоится 1 июля в Москве, станет встречей не за один, а за два титула, сообщили на пресс-конференции организаторы вечера бокса.
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