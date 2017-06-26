Левита уже готовят к возможному бою-реваншу с Тищенко
На прошедших выходных стало точно известно, что на чемпионате мира по боксу в Гамбурге выступит чемпион Европы Евгений Тищенко, об этом заявил главный тренер сборной России Олег Меньшиков.
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Таким образом стал возможен реванш между Тищенко и скандально им побежденным в финале Олимпиады в Рио казахстанцем Василием Левитом.
Будет ли вносить коррективы в свою тактику в случае такого поединка Левит, рассказал Sports.kz главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.
— Ну, конечно, — надо внести изменения и одержать более убедительную победу. Для этого у нас сейчас ведется работа над вероятным боем между Левитом и Тищенко. Василий сам прекрасно все понимает и на тренировках готовится к возможному поединку с россиянином, — сказал Айтжанов.
Напомним, чемпионат мира в Гамбурге пройдет с 25 августа по 3 сентября.
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