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https://sport.mail.ru/news/boxing/30190769/
26 июня 2017, 11:56 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» пообещал показать настоящий Mexican style и рассказал о пропасти между ним и соперниками Головкина

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил, что он не беспокоится по поводу ударной мощи казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), с которым ему предстоит столкнуться в Лас-Вегасе (Невада, США) уже 16 сентября.

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«16 сентября увидите сами, что такое настоящий Mexican style. Кого он там побеждал? Сравните наши рекорды! Между мной и теми, кого он нокаутировал — целая пропасть, в чем сами уже скоро убедитесь. Все дело в том, что ему подбирали таких соперников, которые чуть ли не сами подставляли физиономии под его удар. Побить таких “оппонентов” не составит труда даже маленькому ребенку. Еще раз: 16 сентября сами все увидите», — цитирует «Канело» BoxingScene.com.

Сам поединок состоится 16 сентября на арене T-Mobile. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Причем «Канело» уже отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

Телеканал HBO будет транслировать бой в США по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это будет третий опыт проведения поединка в подобном формате. Он станет в карьере GGG самым дорогим в рамках PPV.

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