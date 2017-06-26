«Канело» пообещал показать настоящий Mexican style и рассказал о пропасти между ним и соперниками Головкина

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«16 сентября увидите сами, что такое настоящий Mexican style. Кого он там побеждал? Сравните наши рекорды! Между мной и теми, кого он нокаутировал — целая пропасть, в чем сами уже скоро убедитесь. Все дело в том, что ему подбирали таких соперников, которые чуть ли не сами подставляли физиономии под его удар. Побить таких “оппонентов” не составит труда даже маленькому ребенку. Еще раз: 16 сентября сами все увидите», — цитирует «Канело» BoxingScene.com.

Сам поединок состоится 16 сентября на арене T-Mobile. В этом бою Головкин будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Причем «Канело» уже отказался драться за титул WBC из-за конфликта с организацией.

Телеканал HBO будет транслировать бой в США по системе платных трансляций (PPV). Для Головкина это будет третий опыт проведения поединка в подобном формате. Он станет в карьере GGG самым дорогим в рамках PPV.