В команде Ригондо считают блефом предложение менеджера Ломаченко

Это заявление Климас сделал в ответ на высказывание Ригондо, предложившего Ломаченко опуститься в 122 фунта ради боя с ним.



«Мы принимаем ваше предложение о проведении боя в 130 фунтах. Лучший боец является лучшим в любой категории, а Ригондо является лучшим бойцом P4P. Итак, мы ответили на ваш блеф. Теперь ход за вами», — цитирует Борноте BoxingScene.