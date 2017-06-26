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https://sport.mail.ru/news/boxing/30190741/
26 июня 2017, 11:54 | Бокс | Чемпионат.com

В команде Ригондо считают блефом предложение менеджера Ломаченко

Алекс Борноте, один из менеджеров чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBA Гильермо Ригондо (18−0, 12 KO), назвал блефом заявление Эгиса Климаса, менеджера чемпиона WBO в первом лёгком весе Василия Ломаченко, предложившего кубинцу сразиться с украинским боксёром в весе 130 фунтов.

Это заявление Климас сделал в ответ на высказывание Ригондо, предложившего Ломаченко опуститься в 122 фунта ради боя с ним.

«Мы принимаем ваше предложение о проведении боя в 130 фунтах. Лучший боец является лучшим в любой категории, а Ригондо является лучшим бойцом P4P. Итак, мы ответили на ваш блеф. Теперь ход за вами», — цитирует Борноте BoxingScene.
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