Мэнни Пакьяо: Надеюсь, что бой Мейвезер — Макгрегор не будет скучным
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо высказал свое мнение относительно поединка между Флойдом Мейвезером против Конора Макгрегора.
«Я думаю, что Мэйвезер победит, потому что бой состоится по правилам бокса, а не ММА, так что преимущество будет на стороне Флойда. Я не думаю, что Макгрегор будет успешен в боксе. Надеюсь, что бой не выйдет скучным», — сказал Пакьяо.
Источник: boxingtv.ru.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter