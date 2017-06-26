«Я думаю, что Мэйвезер победит, потому что бой состоится по правилам бокса, а не ММА, так что преимущество будет на стороне Флойда. Я не думаю, что Макгрегор будет успешен в боксе. Надеюсь, что бой не выйдет скучным», — сказал Пакьяо.

Источник: boxingtv.ru.