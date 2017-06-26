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26 июня 2017, 11:42 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Мэнни Пакьяо: Надеюсь, что бой Мейвезер — Макгрегор не будет скучным

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо высказал свое мнение относительно поединка между Флойдом Мейвезером против Конора Макгрегора.

«Я думаю, что Мэйвезер победит, потому что бой состоится по правилам бокса, а не ММА, так что преимущество будет на стороне Флойда. Я не думаю, что Макгрегор будет успешен в боксе. Надеюсь, что бой не выйдет скучным», — сказал Пакьяо.

Источник: boxingtv.ru.
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