Казахстанский боксер рассказал о спарринге с бывшим соперником Ковалева в зале Мейвезера
21-летний казахстанский
боксер-полутяжеловес Али Ахмедов в рамках подготовки к дебютном бою в США провел спарринг с бывшим соперником россиянина Сергея Ковалева — американцем Лионеллем Томпсоном, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Спарринговал с американцем Лионеллем Томпсоном. Отработали все шесть раундов, — делится боксер.
— И как поработали?
— Нормально. Очень хорошо поработали.
Тренировочный поединок состоялся в тренировочном зале Флойда
Добавим, что Ахмедов, одержавший победы во всех шести предыдущих поединках, вернется на ринг 30 июня в Миннеаполисе. 21-летний казахстанец в дебютном бою в США будет боксировать за один из поясов Всемирного боксерского совета (WBC) — NABF. О потенциальных соперниках Ахмедова можно узнать здесь.
После боя 30 июля казахстанец планирует в США провести еще два боя, после чего, 9 сентября выступит в Астане. К концу текущего года Ахмедова хочет закрепиться в ТОП-10 полутяжелого веса.
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