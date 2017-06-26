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26 июня 2017, 11:32 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер рассказал о спарринге с бывшим соперником Ковалева в зале Мейвезера

21-летний казахстанский боксер-полутяжеловес Али Ахмедов в рамках подготовки к дебютном бою в США провел спарринг с бывшим соперником россиянина Сергея Ковалева — американцем Лионеллем Томпсоном, передает корреспондент Vesti.kz.

30 июня он проведет дебютный поединок в Америке. Увеличить
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— Спарринговал с американцем Лионеллем Томпсоном. Отработали все шесть раундов, — делится боксер.

— И как поработали?

— Нормально. Очень хорошо поработали.

Тренировочный поединок состоялся в тренировочном зале Флойда Мейвезера-младшего в Лас-Вегасе.

Добавим, что Ахмедов, одержавший победы во всех шести предыдущих поединках, вернется на ринг 30 июня в Миннеаполисе. 21-летний казахстанец в дебютном бою в США будет боксировать за один из поясов Всемирного боксерского совета (WBC) — NABF. О потенциальных соперниках Ахмедова можно узнать здесь.

После боя 30 июля казахстанец планирует в США провести еще два боя, после чего, 9 сентября выступит в Астане. К концу текущего года Ахмедова хочет закрепиться в ТОП-10 полутяжелого веса.

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