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https://sport.mail.ru/news/boxing/30190079/
26 июня 2017, 11:09 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Есть большая разница между мной и теми, кого нокаутировал Головкин

Мексиканский боксер Сауль Альварес подверг сомнению уровень прежней оппозиции Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес подверг сомнению уровень прежней оппозиции Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— 16 сентября вы увидете, что такое настоящий мексиканский стиль. Есть огромная разница между теми, кого нокаутировал Головкин и мной. И в нашем поединке вы это поймете. Даже маленький ребенок смог бы нокаутировать тех, кто стоит перед тобой, позволяет себя бить и подставляет лицо под удары, — цитирует «Канело» Boxingscene.com.

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