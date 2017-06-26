Сауль Альварес: Есть большая разница между мной и теми, кого нокаутировал Головкин

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— 16 сентября вы увидете, что такое настоящий мексиканский стиль. Есть огромная разница между теми, кого нокаутировал Головкин и мной. И в нашем поединке вы это поймете. Даже маленький ребенок смог бы нокаутировать тех, кто стоит перед тобой, позволяет себя бить и подставляет лицо под удары, — цитирует «Канело» Boxingscene.com.