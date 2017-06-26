Джозеф Паркер сразится с Хьюи Фьюри 23 сентября в Манчестере
Поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером и британцем Хьюи Фьюри теперь планируется провести 23 сентября в Манчестере (Англия), сообщает BoxingScene.
Изначально эти боксёры должны были встретиться в мае этого года в Новой Зеландии, но за две недели до поединка Фьюри снялся с боя, сославшись на травму спины. Паркеру тогда пришлось провести свободную защиту титула в бою с румыном Разваном Кохану.
Теперь бой Паркера с Фьюри пройдёт в родном городе претендента.
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