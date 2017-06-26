Почему команды Головкина и Альвареса будут расстроены

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Напомним, стало известно, что 26 августа — за три недели до боя Головкин — Альварес, свой поединок проведут Флойд Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) и чемпион UFС Конор Макгрегор. Оба боя пройдут на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.



«26 августа. Showtime PPV. В андеркарде выступят Джервонта Дэвис и Баду Джек. Команды GGG и “Канело” будут серьезно расстроены!» — пишет твиттер Boxing Kingdom.



Американский нокаутер Джервонта Дэвис (18−0, 17 КО) — чемпион мира по версии IBO во втором полулегком весе. Баду Джек — шведский суперсредневес, владеющий титулом WBC в суперсреднем весе.