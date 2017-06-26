Почему команды Головкина и Альвареса будут расстроены
Твиттер Boxing Kingdom назвал одну из причин, которая может опечалить команды Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, стало известно, что 26 августа — за три недели до боя Головкин — Альварес, свой поединок проведут Флойд
«26 августа. Showtime PPV. В андеркарде выступят Джервонта Дэвис и Баду Джек. Команды GGG и “Канело” будут серьезно расстроены!» — пишет твиттер Boxing Kingdom.
Американский нокаутер Джервонта Дэвис (18−0, 17 КО) — чемпион мира по версии IBO во втором полулегком весе. Баду Джек — шведский суперсредневес, владеющий титулом WBC в суперсреднем весе.
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