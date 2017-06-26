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https://sport.mail.ru/news/boxing/30189453/
26 июня 2017, 10:25 | Бокс | Sports.kz

Почему команды Головкина и Альвареса будут расстроены

Твиттер Boxing Kingdom назвал одну из причин, которая может опечалить команды Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> Boxing Kingdom назвал одну из причин которая может опечалить команды Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, стало известно, что 26 августа — за три недели до боя Головкин — Альварес, свой поединок проведут Флойд Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) и чемпион UFС Конор Макгрегор. Оба боя пройдут на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

«26 августа. Showtime PPV. В андеркарде выступят Джервонта Дэвис и Баду Джек. Команды GGG и “Канело” будут серьезно расстроены!» — пишет твиттер Boxing Kingdom.

Американский нокаутер Джервонта Дэвис (18−0, 17 КО) — чемпион мира по версии IBO во втором полулегком весе. Баду Джек — шведский суперсредневес, владеющий титулом WBC в суперсреднем весе.

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