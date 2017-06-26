Тренер: Боксер Поветкин способен вновь завоевать титул чемпиона мира
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин способен завоевать титул чемпиона мира после допингового скандала. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Иван Кирпа.
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Поветкин 1 июля в Москве проведет поединок против украинца Андрея Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.
«Александр сейчас в хорошей форме, в одной из лучших даже, — сказал Кирпа. — Конечно, он способен вернуться (в гонку за титулами), есть цель, есть здоровье. Саша — очень волевой спортсмен и человек, он привык добиваться своей цели, какие бы преграды перед ним не стояли. Поэтому он способен не только вернуться в гонку, но и завоевать титул».
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
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