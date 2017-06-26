Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30188743/
26 июня 2017, 9:23 | Бокс | Sports.kz

Альварес оценил влияние спарринга с Головкиным на их грядущий бой

Мексиканский боксер Сауль Альварес вспомнил свой спарринг с Геннадием Головкиным, который состоялся в лагере Абеля Санчеса в Big Bear несколько лет назад, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес вспомнил свой спарринг с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> который состоялся в лагере <span class=error>Абеля</span> <span class=error>Санчеса</span> в Big <span class=error>Bear</span> несколько лет назад сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Спарринг был около шести лет назад, и с тех пор многое изменилось. Мы с Головкиным оба прибавили. Может быть, это немного и поможет, но я не планирую на этом концентрироваться. Спарринг и бой — совершенно разные вещи. Но мы готовы к поединку, и это будет прекрасный бой, такой, которого хотели фанаты, — сказал Альварес американским репортерам на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Ригондо: Пока Ломаченко не стал тяжеловесом, пускай встретится со мной

Гильермо Ригондо (18−0, 12 КО) ответил на слова менеджера Василия Ломаченко (7−1, 5 КО) о пустой болтовне и в интервью WBN заявил, что хочет провести бой против украинца, потому что тот войдет в историю бокса.
Еще 7 новостей  Все новости
25 июня

Головкину предложили десять вариантов боев после поединка с «Канело»

Boxingscene.com: «Обычные люди не смогут попасть на бой Головкин - Альварес»

Зачем Уорду может быть нужен бой с Головкиным