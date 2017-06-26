Альварес оценил влияние спарринга с Головкиным на их грядущий бой
Мексиканский боксер Сауль Альварес вспомнил свой спарринг с Геннадием Головкиным, который состоялся в лагере Абеля Санчеса в Big Bear несколько лет назад, сообщает Sports.kz.
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— Спарринг был около шести лет назад, и с тех пор многое изменилось. Мы с Головкиным оба прибавили. Может быть, это немного и поможет, но я не планирую на этом концентрироваться. Спарринг и бой — совершенно разные вещи. Но мы готовы к поединку, и это будет прекрасный бой, такой, которого хотели фанаты, — сказал Альварес американским репортерам на
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