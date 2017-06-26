Альварес оценил влияние спарринга с Головкиным на их грядущий бой

— Спарринг был около шести лет назад, и с тех пор многое изменилось. Мы с Головкиным оба прибавили. Может быть, это немного и поможет, но я не планирую на этом концентрироваться. Спарринг и бой — совершенно разные вещи. Но мы готовы к поединку, и это будет прекрасный бой, такой, которого хотели фанаты, — сказал Альварес американским репортерам на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.