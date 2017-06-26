Ригондо: Пока Ломаченко не стал тяжеловесом, пускай встретится со мной

«Я не говорю, что бой против Ломаченко — это моя цель. Просто я считаю, что, если у нас похожие рекорды в аматорском боксе, то наш поединок должен быть интересным для обоих.

Хочу сказать, что пока он еще не перешел в средний или даже в тяжелый вес, то должен остановиться и понять, что наш с ним бой может быть одним из тех, который войдет в историю.



Я люблю бокс и в один день я хочу сказать, что дрался с лучшими в мире. У меня нет сомнений в том, что Ломаченко один из таких, и я хочу делать историю", — заявил Ригондо.