Поветкин заявил, что подходит к бою к Руденко в лучшей физической форме
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин подходит к поединку с украинцем Андреем Руденко в своей лучшей физической форме. Об этом россиянин сообщил ТАСС.
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Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.
«У меня хорошая форма. Сейчас готовимся и к бою подойдем в лучшей форме. Руденко будет готовиться очень хорошо, это его шанс и он будет за него цепляться. Я думаю, что будет хороший бой», — сказал Поветкин.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
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