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https://sport.mail.ru/news/boxing/30188460/
26 июня 2017, 8:52 | Бокс | ТАСС

Поветкин заявил, что подходит к бою к Руденко в лучшей физической форме

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин подходит к поединку с украинцем Андреем Руденко в своей лучшей физической форме. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

<em>МОСКВА 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> подходит к поединку с украинцем Андреем <span class=error>Руденко</span> в своей лучшей физической форме. Об этом россиянин сообщил ТАСС. Увеличить
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Поединок между Поветкиным и Руденко за титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе пройдет 1 июля в Москве.

«У меня хорошая форма. Сейчас готовимся и к бою подойдем в лучшей форме. Руденко будет готовиться очень хорошо, это его шанс и он будет за него цепляться. Я думаю, что будет хороший бой», — сказал Поветкин.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBO с канадцем Бермейном Стиверном, который был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
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