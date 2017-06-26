Кожамбердиев дебютирует в США
Казахстанский боксер Едиль Кожамбердиев проведет свой дебютный бой в США, сообщает Profiboxing.kz.
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Соперником Кожамбердиева в первом поединке станет американец Кеонта Уитли (0−1−0). Бой запланирован на 4 раунда и пройдет в рамках второго среднего веса.
Встреча двух боксеров состоится в городе Шарлотта (штат Северная Каролина, США).
Едиль Кожамбердиев уже получил лицензию от Казахстанской федерации профессионального бокса на проведение боксерского поединка в США.
В том же Вечере бокса выступит таджикский боксер Мехрубон Сангинов (3−0, 2 КО). Соперником Мехрубона по 10 раундовому поединку будет американский боксер Джон Брэвер (2−2, 1 КО).
Напомним, что Кожамбердиев и Сангинов тренируются в городе Алматы, под руководством заслуженного тренера Республики Казахстан Сагатбека Мусаханова.
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