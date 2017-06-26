Головкин: Я возвращаюсь в лагерь. Мне нужны тренировки, потому что «Канело» — мой самый большой соперник
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признался, что с нетерпением ждет того момента, чтобы начать подготовку к бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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«Я возвращаюсь в лагерь. Я хочу этого. мне нужны тренировки, потому что все понимают, что это самый большой бой, а “Канело” мой самый большой соперник. Все знают и верят, что их ждет big drama show. Я знаю “Канело”, а он знает меня. Он очень сильный боец и чемпион. Это потрясающий бой для нас обоих, для бокса и для болельщиков», — цитирует Головкина Boxingnews24.com.
Ранее сообщалось, что Головкин планирует вернуться в тренировочный лагерь в середине июля. Восьминедельный график включается в себя тренировки на силу и физику, из которых три недели будут посвящены спаррингам.
Причем «Канело» уже начал подготовку к предстоящему поединку с Головкиным, который состоится 16 сентября в
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