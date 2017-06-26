Бой с «Канело» станет самым дорогим в карьере Головкина в рамках PPV

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Телеканал HBO будет транслировать его через систему платных трансляций (PPV). Для Головкина это будет третий опыт проведения поединка в подобном формате.

Ранее стало известно, что стоимость PPV на бой GGG c «Канело» составит 75 долларов. Таким образом, этот поединок станет самым дорогим в карьере Головкина в рамках платных трансляций. Два предыдущих поединка казахстанца на PPV — против американца Дэниэла Джейкобса и канадца Давида Лемье — «продавались» по 55 и 50 долларов соответственно.

Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя спрогнозировал, что продажи боя его подопечного с Головкиным составят около трех миллионов PPV. Если его прогноз сбудется, то он может стать самым кассовым в истории бокса после поединка Мейвезер — Пакьяо.

22 июня стартовали продажи билетов на бой Головкин — Альварес. Их цена варьируется от 300 до 5000 долларов. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что организаторы этого боя только на продаже билетов могут заработать более 20 миллионов долларов.