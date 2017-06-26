Golden Boy выпустила фильм «Я — бокс» к бою между Альваресом и Головкиным
Промоутерская компания Golden Boy Promotions представила фильм «Я — бокс», посвященный бою между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Одним из главных героев короткометражной ленты, помимо Головкина и «Канело», выступил один из самых уважаемых людей в боксе — легендарный матчмейкер Дон Чаргин.
Также в фильме снялся популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube), который ранее анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело».
Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной
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