Golden Boy выпустила фильм "Я - бокс" к бою между Альваресом и Головкиным

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Одним из главных героев короткометражной ленты, помимо Головкина и «Канело», выступил один из самых уважаемых людей в боксе — легендарный матчмейкер Дон Чаргин.

Также в фильме снялся популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube), который ранее анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело».

Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ожидается, что стоимость PPV составит 75 долларов.

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