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https://sport.mail.ru/news/boxing/30187585/
26 июня 2017, 8:01 | Бокс | Vesti.kz

Golden Boy выпустила фильм «Я — бокс» к бою между Альваресом и Головкиным

Промоутерская компания Golden Boy Promotions представила фильм «Я — бокс», посвященный бою между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

В ленте помимо боксеров снялись легендарный матчмейкер Дон Чаргин и рэпер Айс Кьюб. Увеличить
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Одним из главных героев короткометражной ленты, помимо Головкина и «Канело», выступил один из самых уважаемых людей в боксе — легендарный матчмейкер Дон Чаргин.

Также в фильме снялся популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube), который ранее анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело».

Сам поединок пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций. Ожидается, что стоимость PPV составит 75 долларов.

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Озвучена стоимость PPV на бой Головкина и «Канело»

Озвучена стоимость PPV на бой Головкина и «Канело»

Стал известна стоимость платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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