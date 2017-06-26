Озвучена стоимость PPV на бой Головкина и «Канело»

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Согласно инсайдерской информации, цена за платный просмотр боя Головкина и «Канело» составит 75 долларов. Транслировать поединок через систему PPV будет телеканал HBO.

Ранее промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя спрогнозировал, что продажи составят около трех миллионов PPV. Если его прогноз сбудется, то бой Головкин — «Канело» может стать самым кассовым в истории бокса после поединка Мейвезер — Пакьяо.

22 июня стартовали продажи билетов на бой Головкин — Альварес. Их цена варьируется от 300 до 5000 долларов. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что организаторы этого боя только на билетах могут заработать более 20 миллионов долларов.