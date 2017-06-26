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26 июня 2017, 7:59 | Бокс | Vesti.kz

Озвучена стоимость PPV на бой Головкина и «Канело»

Стал известна стоимость платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Их поединок пройдет 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> на 20-тысячной <nobr>T-Mobile</nobr> Arena. Увеличить
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Согласно инсайдерской информации, цена за платный просмотр боя Головкина и «Канело» составит 75 долларов. Транслировать поединок через систему PPV будет телеканал HBO.

Ранее промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя спрогнозировал, что продажи составят около трех миллионов PPV. Если его прогноз сбудется, то бой Головкин — «Канело» может стать самым кассовым в истории бокса после поединка Мейвезер — Пакьяо.

22 июня стартовали продажи билетов на бой Головкин — Альварес. Их цена варьируется от 300 до 5000 долларов. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что организаторы этого боя только на билетах могут заработать более 20 миллионов долларов.

Сам поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.

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