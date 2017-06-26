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https://sport.mail.ru/news/boxing/30187357/
26 июня 2017, 7:58 | Бокс | Vesti.kz

Леффлер выразил озабоченность по поводу накладки PPV-шоу Мейвезер-МакГрегор на бой Головкина с «Канело»

Промоутер чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер выразил озабоченность тем фактом, что за три недели до поединка его подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) состоится еще одно крупное PPV-шоу — бой Флойда Мейвезера (49−0, 26 КО) против Конора МакГрегора (21−3).

Оба шоу пройдут в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> с разницей в три недели. Увеличить
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«Мы не можем контролировать другие спортивные события — футбольные матчи колледжей и тому подобное. Не могу сказать, что бой Мейвезер — МакГрегор за три недели до боя Головкин — «Канело» — это идеальный расклад. Но все, что мы можем делать, так это продвигать наш бой в меру наших возможностей.

Бой Головкина и «Канело» продает сам себя за счет самих боксеров. Думаю, что оба шоу будут коммерчески успешными. Хотя не знаю, будут ли люди удовлетворены боем Мейвезер — МакГрегор: многие телезрители, впервые купившие PPV-бой, были разочарованы поединком Флойда с Пакьяо. Вряд ли они купят PPV снова. Но это не повлияет на то, что мы делаем, — цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Напомним, бой Мейвезера и МакГрегора намечен на 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Поединок пройдет по правилам бокса и будет показан по системе платных трансляций.

На 16 сентября на это же арене состоится поединок между «Канело» и Головкиным, который телеканал HBO покажет также по PPV.
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