Леффлер выразил озабоченность по поводу накладки PPV-шоу Мейвезер-МакГрегор на бой Головкина с «Канело»
Промоутер чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер выразил озабоченность тем фактом, что за три недели до поединка его подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) состоится еще одно крупное
PPV-шоу — бой Флойда Мейвезера (49−0, 26 КО) против Конора МакГрегора (21−3).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы не можем контролировать другие спортивные события — футбольные матчи колледжей и тому подобное. Не могу сказать, что бой Мейвезер — МакГрегор за три недели до боя Головкин — «Канело» — это идеальный расклад. Но все, что мы можем делать, так это продвигать наш бой в меру наших возможностей.
Бой Головкина и «Канело» продает сам себя за счет самих боксеров. Думаю, что оба шоу будут коммерчески успешными. Хотя не знаю, будут ли люди удовлетворены боем Мейвезер — МакГрегор: многие телезрители, впервые купившие
Напомним, бой Мейвезера и МакГрегора намечен на 26 августа в
На 16 сентября на это же арене состоится поединок между «Канело» и Головкиным, который телеканал HBO покажет также по PPV.
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