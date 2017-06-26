Головкин пренебрежительно отозвался о Сондерсе за его клоунаду
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) пренебрежительно отозвался об обладателе титула WBO в этой же весовой категории британце Билли Джо Сондерсе (24−0, 12 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«Конечно, я хочу завоевать все пояса в своем весе. Это моя цель — выиграть все в средней весовой категории. Что касается Сондерса, то все знают, что это не очень серьезно, все знают, что он — клоун», — приводит слова Головкина BoxingScene.com.
Добавим, что у Головкина на 16 сентября в
Сондерс планировал провести защиту в андеркарте у Головкина и «Канело» и даже посетил их
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