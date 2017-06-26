Головкин пренебрежительно отозвался о Сондерсе за его клоунаду

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«Конечно, я хочу завоевать все пояса в своем весе. Это моя цель — выиграть все в средней весовой категории. Что касается Сондерса, то все знают, что это не очень серьезно, все знают, что он — клоун», — приводит слова Головкина BoxingScene.com.

Добавим, что у Головкина на 16 сентября в Лас-Вегасе намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Телеканал HBO будет транслировать его по системе платных трансляций.