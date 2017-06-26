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https://sport.mail.ru/news/boxing/30187313/
26 июня 2017, 7:57 | Бокс | Vesti.kz

Головкин пренебрежительно отозвался о Сондерсе за его клоунаду

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) пренебрежительно отозвался об обладателе титула WBO в этой же весовой категории британце Билли Джо Сондерсе (24−0, 12 КО).

Казахстанец добавил что <nobr>по-прежнему</nobr> нацелен завоевать все пояса в своем весе. Увеличить
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«Конечно, я хочу завоевать все пояса в своем весе. Это моя цель — выиграть все в средней весовой категории. Что касается Сондерса, то все знают, что это не очень серьезно, все знают, что он — клоун», — приводит слова Головкина BoxingScene.com.

Добавим, что у Головкина на 16 сентября в Лас-Вегасе намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Телеканал HBO будет транслировать его по системе платных трансляций.

Сондерс планировал провести защиту в андеркарте у Головкина и «Канело» и даже посетил их пресс-конференцию в Лондоне. На ней британец попытался зацепить мексиканца и казахстанца, но GGG поставил Сондерса на место. Тем не менее, британец вернется на ринг также 16 сентября, но уже в Великобритании.

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