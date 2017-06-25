Зачем Уорду может быть нужен бой с Головкиным

«Это будет красивая история, если Уорд завершит карьеру большой победой над Головкиным. Есть еще вариант встретиться с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном, однако Андре не горит желанием. Бой Уорда с GGG станет для него золотым парашютом. Организовать его будет значительно проще, если он скажет, что готов драться в 164 фунтах. Для Уорда это будет огромный пэйдэй, после чего он сразу сможет завершить карьеру. Но Андре не является большой PPV-звездой, так что не факт, что Головкин согласится на этот бой, а болельщики — купят его. Чтобы получить большой гонорар, Геннадию не нужен Уорд — у него есть три потенциальных боя с Альваресом», — пишет автор.



Ранее Головкин говорил, что готов драться с Уордом в 168 фунтах.