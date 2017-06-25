Зачем Уорду может быть нужен бой с Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Андре Уорда (32−0, 16 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это будет красивая история, если Уорд завершит карьеру большой победой над Головкиным. Есть еще вариант встретиться с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном, однако Андре не горит желанием. Бой Уорда с GGG станет для него золотым парашютом. Организовать его будет значительно проще, если он скажет, что готов драться в 164 фунтах. Для Уорда это будет огромный пэйдэй, после чего он сразу сможет завершить карьеру. Но Андре не является большой
Ранее Головкин говорил, что готов драться с Уордом в 168 фунтах.
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