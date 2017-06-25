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25 июня 2017, 22:35 | Бокс | Sports.kz

Зачем Уорду может быть нужен бой с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Андре Уорда (32−0, 16 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Аллан</span> <span class=error>Фокс</span> прокомментировал возможный бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> (32−0 16 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Это будет красивая история, если Уорд завершит карьеру большой победой над Головкиным. Есть еще вариант встретиться с чемпионом WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном, однако Андре не горит желанием. Бой Уорда с GGG станет для него золотым парашютом. Организовать его будет значительно проще, если он скажет, что готов драться в 164 фунтах. Для Уорда это будет огромный пэйдэй, после чего он сразу сможет завершить карьеру. Но Андре не является большой PPV-звездой, так что не факт, что Головкин согласится на этот бой, а болельщики — купят его. Чтобы получить большой гонорар, Геннадию не нужен Уорд — у него есть три потенциальных боя с Альваресом», — пишет автор.

Ранее Головкин говорил, что готов драться с Уордом в 168 фунтах.

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