Стала известна стоимость PPV боя Мейвезер-МакГрегор
26 августа состоится бой между самой большой звездой в боксе американцем Флойдом
Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором.
По информации ESPN, PPV на этот поединок будет стоить около 100 долларов на Showtime. В последний раз такую сумму любители бокса отдавали за бой Мейвезера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году.
Этот поединок установил рекорд по PPV, его купили 4,6 миллиона человек. Что касается МакГрегора, то последние четыре его боя купили 1,2 миллиона человек, 1,5 миллиона, 1,6 миллиона и 1,3 миллиона.
Стоит отметить, что поединок пройдет по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене
Напомним, что минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.
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