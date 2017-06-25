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https://sport.mail.ru/news/boxing/30183317/
25 июня 2017, 12:27 | Бокс | Vesti.kz

Стала известна стоимость PPV боя Мейвезер-МакГрегор

26 августа состоится бой между самой большой звездой в боксе американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором.

По информации ESPN, PPV на этот поединок будет стоить около 100 долларов на Showtime. В последний раз такую сумму любители бокса отдавали за бой Мейвезера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году.

Этот поединок установил рекорд по PPV, его купили 4,6 миллиона человек. Что касается МакГрегора, то последние четыре его боя купили 1,2 миллиона человек, 1,5 миллиона, 1,6 миллиона и 1,3 миллиона.

Стоит отметить, что поединок пройдет по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Напомним, что минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.
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