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25 июня 2017, 10:50 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо: В бою с Хорном будет война

2 июля в австралийском Брисбене состоится поединок между чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном.

2 июля в австралийском Брисбене состоится поединок между чемпионом мира в полусреднем весе <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> и <span class=error>Джеффом</span> Хорном. Увеличить
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В преддверии встречи филиппинец заверяет своих фанатов, что не станет недооценивать гораздо менее опытного противника и настраивается, что в этом бою в ринге будет настоящая война.

«Тренировки проходят хорошо, мы делаем много тяжёлой работы. Я настраиваюсь дать болельщикам прекрасное шоу. Я видел два поединка в исполнении Хорна, и он хорош. Я из тех боксёров, которые всегда исключают недооценку соперника.

Некоторые говорят, что я не тренируюсь достаточно тяжело, но это не так. Я хочу показать фанатам бокса свой максимум, в ринге будет настоящая война. Ожидаю, что встреча с Хорном будет идти кость в кость, и я готов к этому, — приводит слова Пакьяо BoxingScene.
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