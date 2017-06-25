Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30182600/
25 июня 2017, 10:17 | Бокс | ТАСС

Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на Украине

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата Европы в Харькове. Поезд со спортсменами прибыл в столицу России в воскресенье утром, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на Украине - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград — две золотые, две серебряные и одну бронзовую, и заняла второе место в общекомандном зачете. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3−1−2).

В чемпионате Европы не смог принять участие российский боксер Георгий Кушиташвили, который не был допущен на Украину из-за своего выступления в Крыму в 2015 году. Его впоследствии заменил Муслим Гаджимагомедов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 81 кг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
25 июня

Федор Емельяненко не намерен завершать карьеру после поражения от Митриона

Шлеменко: Емельяненко совершил роковую ошибку в поединке с Митрионом

Достойно и не без оптимизма: сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций