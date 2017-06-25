Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на Украине
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата Европы в Харькове. Поезд со спортсменами прибыл в столицу России в воскресенье утром, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград — две золотые, две серебряные и одну бронзовую, и заняла второе место в общекомандном зачете. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3−1−2).
В чемпионате Европы не смог принять участие российский боксер Георгий Кушиташвили, который не был допущен на Украину
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