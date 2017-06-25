«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем «Канело» Альваресом и прокомментировал слова Флойда Мэйвезера, который считает мексиканца фаворитом схватки.
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Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
— Геннадий, расскажите, что означала бы для вас победа над Саулем Альваресом?
— Это было бы грандиозно. Это новая ступень для меня, потому что я знаю каков Канело и все знают кто он. Этот бой важен не только в плане моей карьеры, он войдет в историю бокса. Кто бы не победил, он станет великим чемпионом.
— Наверняка, вы рассчитываете на свою победу. Расскажите, какие у вас преимущества перед «Канело»?
— Очевидно. У меня больше опыта боев в среднем весе (160 фунтах). Средний дивизион — место особенное. Чемпионов в этом весе все помнят. Могу назвать Шугара Рэя Робинсона, Марвина Хаглера, Карлоса Монсона. Легендарные чемпионы. Бернард Хопкинс тоже вышел из среднего веса. Это особая категория.
— Геннадий, Альварес был вашим
— Конечно. Помню. Шесть лет назад у нас был спарринг. Бой и спарринг — разные вещи. У меня остались хорошие воспоминания о том времени.
— Как Канело изменился за прошедшие годы?
— Они прибавил в скорости, в технике. Он немного особенный парень. Не обычный, уж точно.
— Насколько сильно отличается от Келла Брука и Дэнни Джейкобса?
— У него на 100% другой стиль. Это точно не Джейкобс.
— Что вы думаете о болельщиках, которые после боя с Джейкобсом сказали, что Головкин прошел свой пик и сдал в последних боях?
— Нет, я чувствую себя прекрасно. Может быть, я выглядел плохо, но я чувствую себя прекрасно. И я заключил сделку с Golden Boy (промоутерская компания — прим. ред) и «Канело».
— Флойд Мэйвезер сказал, что бой с вами стал бы для него самым простым в карьере.
— Это ничего не значит. Ровным счетом ничего. У нас новая история.
— Тем не менее., Флойд считает, что Канело сможет вас победить. Что скажете на это?
— Флойд очень много говорит. Он не промоутер и тем более не промоутер Канело. Почему он говорит? Не знаю. Спросите его.
— Как вы планируете победить Канело?
— У меня есть пара идей. Я их покажу.
— Это будет ваш последний бой?
— Возможно. Это самый популярный вопрос моей жены. Каждое утро она меня спрашивает: «Гена, это твой последний бой?» Она хочет больше времени проводить со мной. Но я отвечаю: «Это мое дело, а не твое дело. Это моя работа».
— Вы расстроены тем, что Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор проведут свой супербой за три недели до вашего супербоя?
— Абсолютно нет. Совсем. Я сосредоточен только на своем бое и другие бои меня не интересуют.
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