Российский боксер Тищенко завоевал золото на чемпионате Европы
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро российский боксер Евгений Тищенко завоевал золото в весовой категории до 91 кг на чемпионате Европы в Харькове (Украина).
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В финале россиянин победил англичанина Чивона Кларка — 5−0.
Это золото стало вторым для сборной России на чемпионате Европы в Харькове, первое завоевал Василий Егоров.
Тищенко стал двукратным чемпионом Европы.
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