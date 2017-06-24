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24 июня 2017, 20:22 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Тищенко завоевал золото на чемпионате Европы

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро российский боксер Евгений Тищенко завоевал золото в весовой категории до 91 кг на чемпионате Европы в Харькове (Украина).

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро российский боксер Евгений Тищенко завоевал золото в весовой категории до 91 кг на чемпионате Европы в Харькове (Украина). Увеличить
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В финале россиянин победил англичанина Чивона Кларка — 5−0.

Это золото стало вторым для сборной России на чемпионате Европы в Харькове, первое завоевал Василий Егоров.

Тищенко стал двукратным чемпионом Европы.

Бронзу в данной категории завоевали француз Поль Омба-Бионголо и голландец Рой Корвинг.
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