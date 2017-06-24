Бернард Хопкинс: Победить Головкина будет не так тяжело, как думают люди

«Мы знаем, что нам надо делать. В сентябре многие будут шокированы. Обычно сила решает, но эту теорию регулярно ломают. В сентябре вы увидите, как Сауль сотворит историю, и это будет не так тяжело, как думают люди.



Головкину придётся переходить на план B, C и D. И ещё не известно, знает ли он их. Канело умеет драться в большинстве стилей. Главное — оставаться сосредоточенным и не ввязываться в перестрелку с парнем, у которого дробовик», — цитирует Хопкинса Boxing Scene.