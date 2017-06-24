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https://sport.mail.ru/news/boxing/30179072/
24 июня 2017, 17:07 | Бокс | Sports.kz

Бернард Хопкинс: Победить Головкина будет не так тяжело, как думают люди

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс уверен в победе Сауля Альвареса над Геннадием Головкиным.

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе <span class=error>Бернард</span> Хопкинс уверен в победе <span class=error>Сауля</span> Альвареса над Геннадием <span class=error>Головкиным</span>. Увеличить
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«Мы знаем, что нам надо делать. В сентябре многие будут шокированы. Обычно сила решает, но эту теорию регулярно ломают. В сентябре вы увидите, как Сауль сотворит историю, и это будет не так тяжело, как думают люди.

Головкину придётся переходить на план B, C и D. И ещё не известно, знает ли он их. Канело умеет драться в большинстве стилей. Главное — оставаться сосредоточенным и не ввязываться в перестрелку с парнем, у которого дробовик», — цитирует Хопкинса Boxing Scene.

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