Боксер Егоров принес сборной России первое золото чемпионата Европы в Харькове

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В финале российский боксер раздельным решением судей одержал победу над англичанином Галалем Яфаем. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали белорус Евгений Кармильчик и испанец Самуэль Кармона Эредия.

Егоров принес первую золотую медаль для сборной России на текущем чемпионате. Ранее Максим Бабанин завоевал бронзу в весовой категории свыше 91 кг. Егоров стал двукратным чемпионом Европы, в 2015 году он также завоевал золото в данном весе. Кроме того, в активе Егорова серебро чемпионата мира 2015 года.

Также в субботу в финальных поединках чемпионата Европы сразятся россияне Габил Мамедов (до 60 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

Турнир завершится 24 июня.