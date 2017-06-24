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24 июня 2017, 15:38 | Бокс | Чемпионат.com

Уоррен: Третий бой между Уордом и Ковалёвым неизбежен

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Андре Уорд и Сергей Ковалёв проведут третий поединок.

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© AP 2017

«Нужно отдать Уорду должное за то, что он дважды поверг прежде грозную силу в лице Сергея Ковалёва. Однако он всё ещё не решил дело до конца. Полагаю, третья встреча между ними неизбежна, так как остановка боя была не явной и в зале витал дух противоречий.

Даже самые большие почитатели Уорда должны признать, что он провёл несколько мощных ударов ниже пояса, а рефери не дал Ковалёву передохнуть. Уорд умело закрыл Тони Уиксу обзор, но тот должен был увидеть хотя бы последний удар, пришедшийся намного ниже пояса.

Не говорю, что это изменило бы исход. Но получи Ковалёв должное время на восстановление, всё могло дойти до решения судей, — цитирует Уоррена Boxing Scene.
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