Наазим Ричардсон: Уорду надо порвать Головкина пополам и уйти из бокса

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Ранее Головкин и Уорд публично обсуждали возможный поединок, но не договорились о нём.



«Уорд всегда бил лучше, чем считали люди. Ему надо отсидеться, выздороветь и через пару месяцев согласиться на бой с Баду Джеком или кем-то вроде него. А потом порвать Головкина пополам и уйти из бокса», — приводит слова Ричардсона Fight Hype.