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https://sport.mail.ru/news/boxing/30178529/
24 июня 2017, 15:22 | Бокс | Sports.kz

Наазим Ричардсон: Уорду надо порвать Головкина пополам и уйти из бокса

Тренер по боксу Наазим Ричардсон, ранее работавший с такими бойцами, как Бернард Хопкинс и Шейн Мозли, уверен, что чемпион мира WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорд победит чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории Геннадия Головкина.

Тренер по боксу <span class=error>Наазим</span> <span class=error>Ричардсон</span> ранее работавший с такими бойцами как <span class=error>Бернард</span> Хопкинс и <span class=error>Шейн</span> <span class=error>Мозли</span> уверен что чемпион мира WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> победит чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории Геннадия <span class=error>Головкина</span>. Увеличить
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Ранее Головкин и Уорд публично обсуждали возможный поединок, но не договорились о нём.

«Уорд всегда бил лучше, чем считали люди. Ему надо отсидеться, выздороветь и через пару месяцев согласиться на бой с Баду Джеком или кем-то вроде него. А потом порвать Головкина пополам и уйти из бокса», — приводит слова Ричардсона Fight Hype.

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