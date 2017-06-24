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https://sport.mail.ru/news/boxing/30178452/
24 июня 2017, 15:07 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Угроз безопасности россиянам в финалах ЧЕ по боксу в Харькове нет

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Меры по охране российских спортсменов во время финальных поединков чемпионата Европы по боксу, проходящего в Харькове (Украина), усилены, и опасений за безопасность нет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Чемпионат Европы проходит на Украине с 16 по 24 июня, в субботу состоятся финальные встречи с участием четырех россиян. В одном из них отечественный спортсмен Габил Мамедов (весовая категория до 60 килограммов) встретится с украинцем Юрием Шестаком. В финалах также выступят победитель Олимпиады 2016 года, чемпион мира 2015 года, действующий чемпион Европы Евгений Тищенко (до 81 кг), вице-чемпион мира 2015 года, чемпион Европы-2015 Василий Егоров (до 49 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг).

«Меры безопасности во время проведения финальных боев чемпионата Европы усилены, и опасений за наших боксеров нет, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Все нормально, и никаких инцидентов не возникает. И вчера во время полуфинального поединка Максима Бабанина (свыше 91 кг) с украинцем Виктором Выхрестом никаких проблем не возникло. Как и в вопросах судейства — бой был ровным, но третий раунд Бабанин проиграл».

«Надеемся, что и сегодня все будет спокойно, — добавил собеседник агентства. — Пожелаем нашим ребятам удачи и ждем от них побед».

На предыдущем чемпионате Европы, прошедшем в 2015 году в Самокове (Болгария), россияне завоевали четыре золотые медали. Победителями турнира, помимо Тищенко и Егорова, стали Виталий Дунайцев (до 64 кг) и Петр Хамуков (до 75 кг). Дунайцев и Хамуков также выступали в Харькове, но остались без наград соревнований.
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