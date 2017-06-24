«Канело» о бое с Головкиным: Будет поднята моя рука, а я покину ринг лидером рейтинга P4P

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Он отметил, что хочет порадовать соотечественников, которые 16 сентября будут отмечать День независимости страны.

«В моей карьере были большие бои и серьезные испытания, — говорит Альварес. — Вместе с моей командой мы считаем, что этот поединок позволит сделать вывод из 14 лет совместной работы. Это большая ответственность, но — никаких сомнений: будет поднята моя рука, а я покину ринг лидером P4P (лучший боксер вне зависимости от веса), гордясь проделанной работой.

Этот бой нужен был фанатам. Я не думаю, что поединок продлится все 12 раундов. Наши стили говорят о том, что будет нокаут. Мне нужно хорошо подготовиться, чтобы не упустить момент, когда нужно будет применить решающий удар.

Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя призвал его нокаутировать Головкина, а тренер мексиканца Хосе Рейносо заявил, что уважение к GGG не помешает им победить.