«Канело» о бое с Головкиным: Будет поднята моя рука, а я покину ринг лидером рейтинга P4P
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) в интервью телеканалу Azteca поделился ожиданиями от боя против казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он отметил, что хочет порадовать соотечественников, которые 16 сентября будут отмечать День независимости страны.
«В моей карьере были большие бои и серьезные испытания, — говорит Альварес. — Вместе с моей командой мы считаем, что этот поединок позволит сделать вывод из 14 лет совместной работы. Это большая ответственность, но — никаких сомнений: будет поднята моя рука, а я покину ринг лидером P4P (лучший боксер вне зависимости от веса), гордясь проделанной работой.
Этот бой нужен был фанатам. Я не думаю, что поединок продлится все 12 раундов. Наши стили говорят о том, что будет нокаут. Мне нужно хорошо подготовиться, чтобы не упустить момент, когда нужно будет применить решающий удар.
Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя призвал его нокаутировать Головкина, а тренер мексиканца Хосе Рейносо заявил, что уважение к GGG не помешает им победить.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter