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https://sport.mail.ru/news/boxing/30178190/
24 июня 2017, 14:32 | Бокс | Vesti.kz

Тренер «Канело»: Мы уважаем Головкина, но 16 сентября докажем, кто лучше

Тренер Хосе «Чепо» Рейносо, который работает с мексиканцем Сауля «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), не сомневается в победе своего подопечного над казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Он назвал мексиканца лучшим боксером вне зависимости от веса. Увеличить
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Стоит отметить, что Хосе вместе с сыном Эдди Рейносо тренируют «Канело» еще с тех времен, когда тот был ребенком. На профи-ринге мексиканец выступает с 15 лет.

«Сейчас “Канело” — лучший боксер вне зависимости от весовой категории. И это он докажет на ринге. Мы уважаем GGG. Но 16 сентября уважение не помешает нам показать, кто лучше — вот и все», — заявил Рейносо в интервью телеканалу Azteca.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В этом поединке казахстанец будет защищать титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC останется у него при любом исходе, так как мексиканец отказался драться за него из-за конфликта с организацией.

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