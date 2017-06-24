Тренер «Канело»: Мы уважаем Головкина, но 16 сентября докажем, кто лучше
Тренер Хосе «Чепо» Рейносо, который работает с мексиканцем Сауля «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), не сомневается в победе своего подопечного над казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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Стоит отметить, что Хосе вместе с сыном Эдди Рейносо тренируют «Канело» еще с тех времен, когда тот был ребенком. На
«Сейчас “Канело” — лучший боксер вне зависимости от весовой категории. И это он докажет на ринге. Мы уважаем GGG. Но 16 сентября уважение не помешает нам показать, кто лучше — вот и все», — заявил Рейносо в интервью телеканалу Azteca.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене
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