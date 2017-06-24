Тренер «Канело»: Мы уважаем Головкина, но 16 сентября докажем, кто лучше

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Стоит отметить, что Хосе вместе с сыном Эдди Рейносо тренируют «Канело» еще с тех времен, когда тот был ребенком. На профи-ринге мексиканец выступает с 15 лет.

«Сейчас “Канело” — лучший боксер вне зависимости от весовой категории. И это он докажет на ринге. Мы уважаем GGG. Но 16 сентября уважение не помешает нам показать, кто лучше — вот и все», — заявил Рейносо в интервью телеканалу Azteca.