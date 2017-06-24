Тренер Уорда: Если выбора не будет, пусть Ковалёв приходит к нам

«Я бы сказал Ковалёву, что если Джексон и все прочие уйдут, пусть приходит к нам. Уверен, что ему будет весело, а я на данном этапе смогу сделать из него сокрушительного боди-панчера (специалиста по ударам по корпусу — прим. «Чемпионата»).

У не уговариваю его, не поймите меня неверно. Только говорю, что мы не испытываем ни к кому плохих чувств. И в нашем окружении он расцветёт, если у него не будет другого выбора. Вот и всё, — приводит слова Хантера Fighthype.