Геннадий Головкин: Моя жена просит меня уйти из бокса, но я говорю ей, что это мое дело

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— Может ли бой с «Канело» стать твоим заключительным?

— Возможно, я не знаю. Спросите у моей жены. Каждое утро она спрашивает меня: «Эй, Джи, может это будет последний бой? Я хочу проводить с тобой больше времени». Но я ей объясняю, что это мое дело, мой бизнес, а не её.

— То есть она хочет, чтобы ты перестал драться?

— Ей хочется видеть меня и быть со мной все время. Это девушки, вы же знаете.