Геннадий Головкин: Моя жена просит меня уйти из бокса, но я говорю ей, что это мое дело
Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал TMZ Sports, как его жена Алина относится к продолжению его боксерской карьеры, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Может ли бой с «Канело» стать твоим заключительным?
— Возможно, я не знаю. Спросите у моей жены. Каждое утро она спрашивает меня: «Эй, Джи, может это будет последний бой? Я хочу проводить с тобой больше времени». Но я ей объясняю, что это мое дело, мой бизнес, а не её.
— То есть она хочет, чтобы ты перестал драться?
— Ей хочется видеть меня и быть со мной все время. Это девушки, вы же знаете.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter