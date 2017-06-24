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https://sport.mail.ru/news/boxing/30177783/
24 июня 2017, 13:21 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Моя жена просит меня уйти из бокса, но я говорю ей, что это мое дело

Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал TMZ Sports, как его жена Алина относится к продолжению его боксерской карьеры, сообщает Sports.kz.

Казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> рассказал TMZ Sports как его жена Алина относится к продолжению его боксерской карьеры сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Может ли бой с «Канело» стать твоим заключительным?
— Возможно, я не знаю. Спросите у моей жены. Каждое утро она спрашивает меня: «Эй, Джи, может это будет последний бой? Я хочу проводить с тобой больше времени». Но я ей объясняю, что это мое дело, мой бизнес, а не её.

— То есть она хочет, чтобы ты перестал драться?
— Ей хочется видеть меня и быть со мной все время. Это девушки, вы же знаете.

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