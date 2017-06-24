Василий Жиров: Я могу помочь нашим боксерам войти в бизнес без лишних проблем

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Василий Жиров не так часто бывает в Казахстане. Больше двух десятков лет он проживает в Америке. На этот раз боксер приехал сюда по приглашению организаторов седьмого международного турнира по боксу, завершившегося накануне в Балхаше.

Очередной визит на родину, как, впрочем, и всегда, оказался довольно насыщенным.

— Этот визит очень насыщенный. Каждый день нахожусь в новых местах, восхищен тем, что люди до сих пор помнят меня и интересуются моей жизнью, — сказал боксер.

Василий Жиров поделился новостью: в Америке он сменил место жительства — из штата Аризона переехал в штат Техас, и поэтому сейчас начинает все с нуля. Свою деятельность он определяет так: «Помогаю боксерам становиться чемпионами». Кроме того, боксер уделяет время экологическим проектам. Один из них связан с очисткой земли от загрязнений в Казахстане.

По мнению чемпиона, успех боксера на профессиональном ринге во многом зависит от промоутера.

— Промоутер может либо поднять до заоблачных вершин, либо опустить до самого низа. Боксеры, едущие за границу для выступлений на профессиональном ринге, могут или сильно попасть, скажем так, или подняться, — считает он.

С точки зрения Василия Жирова, боксерам за рубежом необходима помощь правильного человека, который понимает язык и знает изнутри всю «кухню».

— Я могу с удовольствием помочь нашим боксерам войти в бизнес без лишних проблем, через которые прошел лично, — убеждает чемпион. — Чтобы поднять боксера, требуются вложения. Если спортсмены приезжают группой, им легче. Деньги нужны для тренировочных процессов, аренды жилья, правильного питания, рекламы. Чем больше людей, тем меньше денег.

Среди боксеров, тренирующихся под началом Василия Жирова, есть и казахстанские спортсмены. Чемпион назвал критерии для попадания в его команду — это, прежде всего, желание усиленно трудиться, а также способность быстро адаптироваться в чужой среде.

— В Америке за все нужно платить. Если у человека есть возможность, я помогу ему в дальнейшем развиться, — заверил собеседник.

Василий Жиров признался, что в работе ему помогают методы его тренера Александра Апачинского, отличавшегося строгим подходом к подопечным. На будущего чемпиона наставник натравливал собаку, чтобы он быстрее бегал, сбрасывал с лодки на Балхаше.

— Я применяю некоторые методы его тренировок, но не все. В Америке такого делать нельзя, меня просто посадят, — смеясь, говорит он. — Много взял от него. Это помогает, боксеры думают на ринге в нескольких направлениях и развиваются более обширно.

В активе олимпийского чемпиона Василия Жирова — звание победителя мировых первенств, Кубок Вэла Баркера как самого техничного боксера турнира. На профессиональном ринге он провел 42 боя, в 38 из них одержал победу. 90 процентов боев Жирова заканчивались нокаутом.