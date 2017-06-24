Фредди Роуч: Головкин и Альварес полностью равны
Знаменитый тренер по боксу Фредди Роуч считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин больше не является явным фаворитом в поединке с Саулем Альваресом.
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«Какое-то время назад люди думали, что Головкин убьёт его, но больше так не кажется. Альварес стал очень хорошим бойцом, добился прогресса и прибавляет с каждым боем. В последнем бою он выглядел отлично, и сейчас они с Головкиным полностью равны. В боксе нет ничего лучше, чем бой лучшего с лучшим», — приводит слова Роуча Boxing Scene.
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