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«Однозначно повлияет. Это похоже на попытку открыть бизнес сразу после Рождества. Все уже потратили свои деньги, а вы приглашаете пройтись по магазинам. С экономической точки зрения это сложно. Они устраивают Рождество перед боем», — цитирует Атласа boxingnews24.com.