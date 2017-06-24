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https://sport.mail.ru/news/boxing/30177173/
24 июня 2017, 11:42 | Бокс | Vesti.kz

Тедди Атлас: Проведение боя Головкин — «Канело» после Мейвезер — МакГрегор похоже на попытку открыть бизнес сразу после Рождества

Известный американский тренер Тедди Атлас считает, что поединок Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора окажет негативное влияние на раскрутку боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресома (49−1−1, 34 КО).

Тренер считает что первый бой скажется на раскрутке второго. Увеличить
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«Однозначно повлияет. Это похоже на попытку открыть бизнес сразу после Рождества. Все уже потратили свои деньги, а вы приглашаете пройтись по магазинам. С экономической точки зрения это сложно. Они устраивают Рождество перед боем», — цитирует Атласа boxingnews24.com.

Напомним, поединок Мейвезера и МакГрегора состоится 26 августа на T-mobile Аrena в Лас-Вегасе. Добавим, что 16 сентября на этой же арене запланирован бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Большинство экспертов считают, что бой Мейвезера и МакГрегора негативно скажется на раскрутке поединка Головкина и Альвареса.
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