Леффлер: Сомневаюсь, что Головкин завершит карьеру. Бой с «Канело» станет для него новой ступенью

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«Я не думаю, что это произойдет. Да, он намекнул, что такое возможно. И это бой его мечты. Когда мы увидим реакцию поклонников на этот бой, реакцию средств массовой информации… Это станет новой ступенью в его карьере.

Мы счастливы, что этот бой состоится. С нашей стороны были уступки, с их стороны были уступки. И, я думаю, это определяющий бой в карьере Геннадия. Я думаю, это самая большая битва в карьере обоих боксеров. А победитель должен стать лучшим бойцом в боксе.

У Геннадия самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Будет неудивительно, если бой завершится нокаутом. Ведь он собирается использовать всю свою силу, когда он, наконец, заполучил свою мечту. Он очень мотивирован, чтобы устроить отличное шоу для фанатов, — сказал Леффлер.