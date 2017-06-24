Леффлер: Сомневаюсь, что Головкин завершит карьеру. Бой с «Канело» станет для него новой ступенью
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что едва ли казахстанский боксер завершит карьеру после боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресома (49−1−1, 34 КО), сообщает boxingnews24.com.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не думаю, что это произойдет. Да, он намекнул, что такое возможно. И это бой его мечты. Когда мы увидим реакцию поклонников на этот бой, реакцию средств массовой информации… Это станет новой ступенью в его карьере.
Мы счастливы, что этот бой состоится. С нашей стороны были уступки, с их стороны были уступки. И, я думаю, это определяющий бой в карьере Геннадия. Я думаю, это самая большая битва в карьере обоих боксеров. А победитель должен стать лучшим бойцом в боксе.
У Геннадия самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Будет неудивительно, если бой завершится нокаутом. Ведь он собирается использовать всю свою силу, когда он, наконец, заполучил свою мечту. Он очень мотивирован, чтобы устроить отличное шоу для фанатов, — сказал Леффлер.
Напомним, ранее промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя рассказал, что казахстанец первым выйдет на ринг, несмотря на свои титулы. Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене
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